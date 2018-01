Deel dit artikel:











Zangeres gezocht voor Dire Straits-eerbetoon in De Tamboer Hoogeveen Dire Straits-frontman Mark Knopfler (foto: ANP/Frans Vanderlinde)

Op dat album staan klassiekers als Brothers in Arms, Walk of Life en Money for Nothing. Maar de band wil die avond nog een extra nummer spelen, dat niet op die plaat staat. Zo schreef frontman Mark Knopfler ook het nummer Private Dancer, dat op een eerder Dire Straits-album had moeten staan.Knopfler besloot dit nummer uiteindelijk niet op de plaat te zetten, omdat hij vond dat een vrouwenstem er beter bij paste. Tina Turner nam het nummer daarna op en scoorde een megahit.Speciaal voor dit optreden zoeken de muzikanten een zangeres uit de regio Hoogeveen die in de huid van Tina Turner wil kruipen. Zangeressen kunnen een YouTube-link met een opname van een nummer naar keuze sturen naar marketing@detamboer.nl. De winnaar wordt op 1 maart bekendgemaakt.