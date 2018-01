Jouw mening: ik wil zelf bepalen of ik bomen op mijn erf kap

In de gemeente De Wolden boog de gemeenteraad zich vorige week over de bomenkapwet. Met de huidige regeling mag iedereen bomen op eigen terrein gewoon kappen zonder vergunning.

Uitzonderingen zijn er voor bomen die op een speciale lijst met waardevolle bomen staan, deze mogen niet zonder vergunning omgehakt worden. De regels stammen uit 2012. Daarvoor moest je in De Wolden nog voor iedere boom een vergunning aanvragen.De Natuurvereniging Zuidwolde zou graag zien dat de regeling van voor 2012 weer terugkomt. Volgens de vereniging verdwijnen er nu te veel bomen zonder dat er kritisch over nagedacht wordt.Wat vind jij, moet je zelf kunnen beslissen of je bomen op je eigen erf mag kappen, of moet daar iedere keer een vergunning voor worden aangevraagd?We waren erg benieuwd of jullie allemaal mee zouden gaan doen aan de tuinvogeltelling. De helft gaf aan zeker mee te gaan tellen. Uiteindelijk werd de huismus het meest gezien. In Drenthe werd hij 12.897 keer geteld.