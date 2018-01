Deel dit artikel:











Noodkreet uit Oosterhesselen: Atena kan niet terug naar onveilig Afghanistan Atena Haidari en haar broer Sajad vrezen voor hun leven als ze terug moeten naar Afghanistan (foto:Steven Stegen/RTV Drenthe)

OOSTERHESSELEN - Leerlingen van het Esdalcollege hebben vandaag actie gevoerd om te voorkomen dat de 13-jarige Atena Haidari samen met haar broer Sajad en ouders wordt teruggestuurd naar Afghanistan. De leerlingen kwamen in de pauze het schoolplein op met spandoeken.

Geschreven door Steven Stegen

Atena Haidari werd geboren in Afghanistan, maar het gezin moest vluchten naar Iran, waar Atena een groot deel van haar leven woonde. Drie jaar geleden werd het ook daar onveilig en belandde het gezin in Nederland. Nu wonen ze in het azc in Aalden.



Harde boodschap

Atena staat op het schoolplein met een stuk papier met daarop een harde boodschap: 'Ik wil niet dood'. “Het is in Afghanistan erg onveilig. Ik wil niet dood, ik wil niet verkracht worden. We willen veilig kunnen leven.”



Locatiedirecteur Henk Hoogeveen wil zich niet in politieke discussies mengen, maar hij zegt wel sympathie te hebben voor zijn actievoerende leerlingen. “Ze laten hiermee hun maatschappelijke betrokkenheid zien en dat ondersteunen we natuurlijk.”



Hulporganisatie Save the Children wil kijken wat er voor het gezin Haidari gedaan kan worden. De organisatie wijst erop dat de situatie in Afghanistan erg gevaarlijk is. Save the Children heeft de hulp in het land moeten opschorten, nadat er een aanslag op het kantoor werd gepleegd. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven.