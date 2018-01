Grillroom Jaffa in Emmen moet vier weken lang om 22.00 uur dicht

EMMEN - Grillroom Jaffa moet de komende vier weken om 22.00 uur 's avonds sluiten. Dat moet op last van de gemeente Emmen.

Afgelopen weekend was er een grote vechtpartij in de grillroom. Op internet zijn beelden van de vechtpartij en valt te zien dat de vloer rood is van al het bloed. Een van de slachtoffers had een slagaderlijke bloeding, zo liet de politie weten.Vanmorgen heeft burgemeester Eric van Oosterhout tijdens een wekelijks overleg met de politie gesproken, onder meer over het geweld van afgelopen weekend. De gemeente Emmen heeft nu besloten in te grijpen. De grillroom moet om 22.00 uur dicht."Wij hebben ook gevraagd buiten de openingstijden het terras ook netjes op te ruimen. Daar zijn eerder ook incidenten geweest." Wat er toen precies is gebeurd en of het om vechtpartijen ging, wil een woordvoerder van de gemeente niet zeggen. "Wij noemen het incidenten."De sluitingstijd van 22.00 uur is bewust gekozen, zo laat de gemeente weten. "De incidenten gebeuren namelijk 's nachts", aldus de woordvoerder.Volgens Dagblad van het Noorden heeft de eigenaar van Jaffa vanmorgen aangifte gedaan. Hij wil de schade in zijn zaak 'verhalen op de daders'. Ook zegt hij tegen de krant dat hij in zijn restaurant en via de telefoon bedreigd is.