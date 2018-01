Aantal baardvleermuizen in Westerbork drastisch gedaald

WESTERBORK - De kolonie baardvleermuizen die iedere winter in een aardappelschuur in Westerbork vertoeft, heeft het zwaar. Sinds 2012 is hun aantal afgenomen van meer dan duizend naar minder dan honderd dieren.

De Zoogdiervereniging telde de dieren afgelopen vrijdag en tast in het duister over de oorzaak. Na meerdere onderzoeken is de vereniging er nog niet achter wat de flinke afname veroorzaakt.Baardvleermuizen verblijven jaarlijks op twee verschillende plekken: een winterverblijf en een zomerverblijf. Die plekken kunnen tot wel tachtig kilometer afstand van elkaar liggen. In een aardappelkelder in Westerbork zat 's winters jarenlang de grootste populatie van Nederland.Marcel Schillemans van de Zoogdiervereniging is vastberaden achter de oorzaak van de drastische populatiedaling te komen. "We hebben een paar nachten op verschillende plekken geprobeerd baardvleermuizen te vangen, om ze zenders op te plakken en zo achter de oorzaak te komen. Maar we hebben er niet eentje gevangen", vertelt Schillemans.De oorzaak zoekt Schillemans in de buurt van de zomerverblijven van de vleermuizen. In de buurt van het verblijf in Westerbork kon hij geen redenen vinden om de afname te verklaren. De locatie van die zomerverblijven zijn echter voor de onderzoekers nog een raadsel.Schillemans: "Misschien is het voedsel in hun zomergebied weg, of is er infrastructuur aangelegd die de migratieroutes onderbreekt. Baardvleermuizen volgen vaste routes. Als er dan ineens een provinciale weg ligt, dan kijken ze niet eerst naar links of naar rechts."