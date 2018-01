Vakbonden dagvaarden Emmen en Coevorden vanwege faillissement kunstencentrum CQ

EMMEN - De Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTb) en de Kunstenbond willen uiterlijk 16 februari een gesprek met de gemeente Emmen en Coevorden over het faillissement van kunstencentrum CQ. Als dat gesprek er niet komt, volgt op 18 april een rechtszaak. Dan eisen de bonden 5,9 miljoen euro.

De vakbonden zijn namens veertig oud-werknemers van CQ al maanden bezig met de claim. “Het spel is nu echt op de wagen. Blijkbaar is het nodig dat we een dagvaarding hebben moeten uitbrengen”, zegt jurist Mark Gerrits van de NTb.Volgens Gerrits is ook de curator bereid om aan de eventuele rechtszaak mee te doen. “En dat is best bijzonder. Het geeft wel aan dat dit niet zomaar iets is. We hebben uitvoerig onderzoek gedaan en in de archieven gekeken. Voor ons is duidelijk dat de oud-personeelsleden een rechtspositie hadden als ambtenaar. Ze hadden nooit zo en zonder fatsoenlijke regeling op straat gezet mogen worden.”De bonden en oud-personeelsleden van CQ, waarvan een deel in de bijstand is beland, hebben altijd beweerd dat de gemeenten bewust op het bankroet van CQ hebben aangestuurd. Sinds CQ in juni 2014 failliet ging is er nauwelijks nog contact geweest. De oud-medewerkers hebben zich verenigd en hebben de afgelopen maanden ook steeds tevergeefs geprobeerd een reactie van raadsleden te krijgen. Dat deden ze door prikkelende kaarten te sturen.De gemeente Emmen wil op dit moment geen inhoudelijke mededelingen doen. "We hebben de dagvaarding nog maar net ontvangen. We gaan die eerste bestuderen en met onze advocaat bespreken", aldus woordvoerder Inge Frieso.