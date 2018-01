'Fusie van ziekenhuizen draagt niet bij aan betere kwaliteit zorg'

ASSEN - Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zou er verstandig aan doen om niet te fuseren met een of meerdere ziekenhuizen.

Dat zegt Jan van Loenen, directeur van Zorgbelang Drenthe. Voor het WZA is het onhoudbaar om een onafhankelijke positie te behouden. Om die reden gaat het ziekenhuis kijken naar een samenwerking met andere ziekenhuizen of zorginstellingen."Het is goed dat er naar samenwerking wordt gekeken. Dat hebben we nodig om goede ziekenhuiszorg in Drenthe beschikbaar te houden", Zegt Van Loenen. Een fusie lijkt hem echter geen goed idee. "Je ziet vaak dat dat niet het beoogde resultaat oplevert en dat het moeilijk is om onder een dak goed bestuurd te worden."Hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot sluit zich hierbij aan. "Twee jaar terug heeft Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek laten doen naar het fuseren van ziekenhuizen. Hieruit bleek dat die maatregel helemaal niet bijdraagt tot betere kwaliteit van zorg. Wel wordt het daar vaak duurder van. Tarieven komen hoger te liggen dan voor de fusie", zegt Groot.Volgens Groot moeten ziekenhuizen kijken naar waar ze goed in zijn, om zich daar vervolgens op toe te leggen. "Het is belangrijk om geen pretenties te hebben door te denken dat alle goede zorg in het ziekenhuis aanwezig is. Soms is die beter in andere ziekenhuizen in de buurt."