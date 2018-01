Eigenaar grillroom Jaffa: Jaren werk in een paar minuten kapot gemaakt

EMMEN - Hij is nog steeds hevig ontdaan. Eigenaar Zimnako Khader Agakarim van Jaffa in Emmen zag de vloer van zijn grillroom aan de Hoofdstraat afgelopen weekend rood kleuren van het bloed.

In de zaak ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote vechtpartij . Een van de slachtoffers liep daarbij een slagaderlijke bloeding op. De gemeente Emmen besloot naar aanleiding van de vechtpartij dat Jaffa vier weken lang om tien uur 's avonds dicht moet."Ik respecteer het besluit van de gemeente", zegt Agakarim, die vandaag aangifte deed bij de politie. Vervelend vindt hij het wel. "Ik verdien veel minder zo. Ik moet ook gewoon huur betalen en eten en drinken kopen."Hij was afgelopen weekend bij de vechtpartij. "We hebben geprobeerd de ruzie te sussen en die jongens naar buiten te krijgen, maar het liep te snel uit de hand." Volgens de ondernemer is er niet met messen gestoken. "Dat bloed kwam door een glazen lamp die kapot viel."Medewerkers van de grillroom waren van half zes tot tien uur 's ochtends bezig met opruimen en schoonmaken. Ondertussen ontvingen ze een telefonische bedreiging. "Ik werd uitgescholden voor kankermoslim en kankermongool", zegt Agakrim. "Ik snap het niet, ik heb met niemand problemen. Waarom zou ik een hekel hebben aan Nederlanders? Zij zijn mijn klanten."Agakarim kwam 21 jaar geleden vanuit Irak naar Nederland en heeft inmiddels drie horecazaken in Emmen: Jaffa, De Kleine Griek aan de Kolhoopstraat en Bab Al-Hara aan de Minister Kanstraat. De vechtpartij is slechte reclame. "Ik ben een hardwerkende man, werk negentig uur per week, en maak met niemand ruzie. Ik ben juist naar Nederland gekomen voor mijn veiligheid. Alles wat ik nu heb, heb ik zelf opgebouwd. En dat wordt dan in een paar minuten kapot gemaakt."Incidenten waren er in de zes jaar dat Jaffa open is nauwelijks, zegt Agakarim. "Alleen deze maand al een keer eerder. Ik hoop echt dat het nooit meer gebeurd. Maar de nacht heeft een andere kleur dan de dag. Als mensen gedronken hebben, veranderen ze. Het leven is kort, laten we gewoon goed zijn voor elkaar."