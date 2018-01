Deel dit artikel:











Student verdacht van poging doodslag op roeivereniging Rechters buigen zich over een vechtpartij bij roeivereniging Assen (foto:Pixabay)

ASSEN - Een ruzie tussen twee studenten op de roeivereniging Gyas liep op 27 oktober vreselijk uit de hand.

Dit bleek maandag tijdens een rechtszitting in Groningen. De zaak werd niet inhoudelijk behandeld. Een 20-jarige man uit Assen stond terecht voor poging doodslag. Hij zou een clublid zo hebben geslagen en getrapt, dat het slachtoffer een schedelbasisfractuur en een gebroken kaak opliep.



Op vrije voeten

Ondanks de ernst van de zaak werd de 20-jarige verdachte toch voorlopig op vrije voeten gesteld. ,,Dat wil niet zeggen dat u in vrijheid blijft. Het kan zijn dat het later alsnog uitdraait op een celstraf en u toch moet zitten", aldus de rechter. De Assenaar, die in Groningen studeert, huilde spijt en kwam hierbij niet uit zijn woorden. De man is niet eerder met justitie in aanraking geweest.



De kans is groot dat het een incident betreft en durfden de rechters het wel aan om de voorlopige detentie van de man te schorsen. Wat er precies is gebeurd op de roeiclub, wordt tijdens de inhoudelijke behandeling bekend gemaakt. Wanneer die zitting is, is nog niet bekend.