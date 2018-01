Deel dit artikel:











Luchtmacht oefent met F16's boven Drenthe Deze week vliegen er F16's boven Drenthe (foto: Ministerie van Defensie)

ASSEN - Straaljagers vliegen vanaf vanavond onder meer boven Drentse grond. De Koninklijke Luchtmacht oefent met F16's het nachtvliegen.

"We oefenen bij onze oefengebieden tactische operaties in de nacht", legt luitenant-kolonel Niels Haarsma van de Koninklijke Luchtmacht uit. "We hebben veel oefengebieden boven zee, maar sporadisch vliegen we ook boven land. Zo kunnen we met doelen in de weer zijn, zoals met lopende of autorijdende personen."



De luchtmacht heeft verschillende oefengebieden in Drenthe: ten noorden van de voormalige vliegbasis Twenthe, ten zuiden van vliegveld Eelde en ten oosten van de stad Hoogeveen.



Overlast

Bewoners hoeven niet bang zijn dat er tot laat in de nacht gevlogen wordt, zegt Haarsma. "De wetgeving bepaalt dat we tot maximaal 23.00 uur mogen vliegen. We gaan rond 22.45 weer richting de vliegbasis in Volkol. Het is dus eigenlijk meer avondvliegen." De F16's vliegen op een hoogte van tussen de 2,5 en 8 kilometer. "Het zou kunnen dat mensen daar overlast door krijgen ja."



Tot en met donderdag

De oefeningen boven Drenthe zullen in eerste instantie tot en met donderdag plaatsvinden. De luchtmacht traint landelijk tot ongeveer eind maart met het nachtvliegen. Of er na donderdag nog boven Drenthe wordt gevlogen, weet Haarsma niet. Dat hangt van het trainingsprogramma af.