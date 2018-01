Broers uit Emmen voor de rechter om poging tot doodslag op agent

EES/ASSEN - Twee broers uit Emmen moeten zich morgen voor de rechter in Assen verantwoorden voor het belagen van een agent. Een van de verdachten werd daarbij neergeschoten door de politie.

De auto waarin de twee zaten, werd door de politie aan de kant gezet op de parkeerplaats van een seksclub bij Ees. Dat gebeurde op 8 oktober vorig jaar . De agenten kwamen in actie nadat iemand meldde dat er een beschonken automobilist in de omgeving rondreed.De bestuurder (30) wilde niet meewerken, waarna de boel escaleerde. Volgens de politie probeerde de man samen met zijn broer (34), die ook in de auto zat, de aanhouding te voorkomen.De 30-jarige bleek inderdaad gedronken te hebben en moest mee naar het bureau, maar verzette zich met geweld. Daarna liep de situatie uit de hand en raakten beide mannen met twee agenten in gevecht.Agenten gebruikten pepperspray en een wapenstok, maar dat haalde niets uit. De 34-jarige man belandde met een agent op de grond . Een andere politieagent loste vervolgens een waarschuwingsschot. Omdat ook dat niet hielp, schoot de agent de man die op zijn collega lag in zijn bil. De verdachte staakte de strijd en werd naar een ziekenhuis gebracht.De 34-jarige Emmenaar die op de agent lag, is de hoofdverdachte in de zaak. Hij zit al sinds de gebeurtenis in voorarrest. Zijn broer werd na elf dagen weer vrijgelaten.Advocaat Tineke Pieters ging in oktober zonder succes in hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer om haar 34-jarige cliënt langer vast te houden. "Hem in voorarrest houden is simpelweg niet eerlijk. Het is een heel normale man, hij heeft geen stoornissen, is als volwassene nooit met de politie in aanraking gekomen en hij heeft nooit de bedoeling gehad de agent te doden", zei de advocate destijds.De Rijksrecherche stelde zoals gebruikelijk een onderzoek in naar het gebruik van het dienstwapen door de agent. Het Openbaar Ministerie laat weten dat dat onderzoek nog niet is afgerond.