Ouderen in Borger-Odoorn kunnen geld lenen om langer thuis te blijven

EXLOO - Ouderen in Borger-Odoorn die langer zelfstandig willen blijven wonen, maar geen geld hebben voor aanpassingen aan hun huis, kunnen bij de gemeente terecht voor een lening.

Het college van B en W stelt aan de raad voor om deze blijverslening in te stellen. Hiermee kunnen mensen bijvoorbeeld een slaap- of badkamer op de begane grond realiseren, bredere deuren of een traplift. Het is mogelijk om geld te lenen voor bedragen van 2.500 tot 50.000 euro.Volgens wethouder Ton Souverein voorziet de lening in een behoefte. "Ik kan me goed voorstellen dat mensen ook op latere leeftijd graag in hun eigen huis en vertrouwde omgeving willen blijven wonen. De blijverslening maakt woningaanpassingen mogelijk, bijvoorbeeld als een lening bij de eigen bank niet haalbaar is", aldus de wethouder.Vorig jaar werd in Emmen al een blijverslening ingesteld