Euroterminal Coevorden heeft te lijden onder stijgende tarieven voor goederenvervoer De Euroterminal lijdt onder de heffing voor goederenvervoerders (foto:Steven Stegen/RTV Drenthe)

COEVORDEN - De Euroterminal in Coevorden lijdt flink onder de hoge heffing die goederenvervoerders moeten betalen voor het gebruik van het spoor. De laatste jaren is dat tarief flink omhoog gegaan. Maar er gloort hoop. Het CDA wil dat er iets aan de heffing wordt gedaan, zo zei Drents kamerlid Agnes Mulder bij een werkbezoek.

Geschreven door Steven Stegen

Mulder sprak in Coevorden met een delegatie van ondernemers over diverse thema's. Een daarvan was het spoorvervoer. Coevorden is een belangrijke schakel in het goederenvervoer, zeker nu de nieuwe spoorboog gereed is.



Schadelijk

Maar het aantal treinen dat vanuit Coevorden naar Rotterdam rijdt is drastisch gedaald, zo vertelde adviseur Jo Koop van de Euroterminal. "We praten nu over nog twee treinen per week en dat zijn er wel meer dan tien geweest. De stijgende heffing is behoorlijk schadelijk." Volgens Koop wordt in toenemende mate weer voor vervoer over de weg en in mindere mate over het water gekozen.



Concurrerend

CDA-Kamerlid Mulder hoorde de kritiek niet voor het eerst. "Ook bij een vorig bezoek kwam dit aan de orde. Daarom hebben wij als CDA er voor gezorgd dat er in het regeerakkoord aandacht voor is. Woensdag is er een overleg in de Tweede Kamer over het spoorvervoer en dan zal mijn partijgenoot het hier zeker over hebben. Wij vinden dat het goederenvervoer over spoor weer concurrerend moet worden. Ook uit oogpunt van CO2-reductie", aldus Mulder.