Onderzoek naar rechtbank: goede rechters, lange wachttijden De rechtbank in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De onvrede over lange wachttijden bij de rechtbank Noord-Nederland neemt toe, blijkt uit het drie jaarlijkse klantwaarderingsonderzoek van de Rechtspraak.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De belangrijkste oorzaak van de wachttijden is volgens de rechtbank een tekort aan rechters. "Er wordt hard gewerkt aan een oplossing", zegt de rechtbank Noord-Nederland. "Halverwege 2018 zijn er twintig rechters in opleiding."



'Goede rechters'

Uit het onderzoek onder 473 mensen blijkt ook dat de rechters in Noord-Nederland hun werk goed doen. "Zij voelen zich serieus genomen door de rechter en waarderen hoe de rechter met hen omgaat", aldus het rapport.



Verschil

Opvallend is dat de mensen die voor hun werk met de rechtbank te maken hebben, sinds 2011 steeds iets minder tevreden worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld advocaten en officieren van justitie. Volgens het rapport moet de uitleg bij de uitspraak beter. Ook de administratieve contacten zijn voor verbetering vatbaar, zo is de rechtbank moeilijk via e-mail te bereiken.



Tevreden

De rechtzoekenden, zoals eisers en verdachten zijn juist erg tevreden over de rechtbank. In tegenstelling tot de professionals zijn zij juist erg tevreden over de uitleg bij uitspraken.



De waarderingsscore, zeg maar het rapportcijfer, van de rechtbank Noord-Nederland stijgt vergeleken met 2014 en 2011. De rechtbank zit nu boven het landelijk gemiddelde.