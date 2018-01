Amateurkunstenaars Assen vrezen voor vernietiging materiaal

ASSEN - Amateurkunstenaars die zijn vertrokken uit het Mercuriustheater in Assen hebben nog steeds geen permanent onderkomen voor hun materiaal. De gymzaal waar nu een groot deel van de spullen wordt opgeslagen, wordt deze week gesloopt.

"Sinds die tijd zijn we zwervend en dit is al ons derde onderkomen. We zitten nu echt met onze handen in het haar. We weten niet meer waar we naar toe moeten", zegt Roos Bakx van theaterstichting APK.Het Mercuriustheater sloot in 2014 de deuren. Het gebouw raakte gedateerd en de gemeente Assen wilde amateurkunst centreren in Podium Zuidhaege, het voormalige ICO-gebouw. Op de plek van het Mercuriustheater komt nieuwbouw.Theaterstichting APK, kindercircus Bombari en schilderclub Vincent zijn ondergebracht in Podium Zuidhaege en in Wijkcentrum De Componist, maar daar is geen plek voor hun materiaal. De amateurkunstenaars zijn al meerdere malen met de gemeente in gesprek geweest, maar dit heeft nooit tot een permanente oplossing geleid."Er is ons wel een aanbod gedaan, maar dat is of te klein of te duur. We hebben financieel gewoon niet heel veel ruimte", zegt Bakx van theaterstichting APK. "We hebben nog wel naar loodsen buiten de stad gekeken en dat zou een redding kunnen zijn, maar eigenlijk is dat voor apparatuur, kleding en ook het decor is dat niet wenselijk."Inmiddels heeft kindercircus Bombari een tijdelijke plek gevonden voor het grootste deel van de inboedel. Theaterstichting APK is nog hard op zoek naar een locatie van ongeveer een klaslokaal groot. Voor aanstaande woensdag moet het materiaal uit de Kopershoekhal in Assen zijn gehaald want dan begint de sloop.