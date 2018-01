Deel dit artikel:











Definitief geen doorstart SIVO-festival in Emmen Een optreden tijdens het SIVO-festival van 2015 (foto: SIVO)

EMMEN - Het SIVO-festival krijgt definitief geen doorstart in Emmen, maar verhuist eind juli waarschijnlijk naar een andere Drentse gemeente.

Dat zegt oud-SIVO-voorzitter Geert Nijhof. Het muziek- en dansfestival werd meer dan 30 jaar in Odoorn gehouden. Wegens tegenvallende bezoekersaantallen werd het evenement in 2016 voor het laatst georganiseerd. Nijhof is sindsdien bezig met het met het opzetten van een nieuw folkloristisch festival.



Weinig interesse

Het idee was om 300 dansers op drie podia op te laten treden in Emmen-centrum. Dit plan is geschrapt omdat de gemeente Emmen volgens Nijhof weinig interesse toonde. "We waren snel klaar met Emmen en zijn nu concreet in gesprek met een andere gemeente, waarvan ik de naam niet ga noemen. Ik verwacht begin volgende maand duidelijkheid," aldus Nijhof.



Klein beginnen

Op 300 dansers hoeven potentiële bezoekers in elk geval niet te rekenen. De organisatie wil klein beginnen en over een periode van drie jaar groeien. Hoeveel dansers Nijhof in gedachten heeft en hoeveel vrijwilligers er nodig zijn wil de SIVO-organisator niet zeggen. "Pas als er groen licht is vanuit de betreffende gemeente kan ik daar iets over vertellen."



Naam SIVO verdwijnt

Hoogstwaarschijnlijk verdwijnt ook de naam SIVO. Nijhof: "Een andere naam voor het festival zie ik niet als probleem. Die naam blijft behouden voor de organisatie. Het is in binnen- en buitenland bekend en dat maakt het makkelijker dansgroepen te contracteren."



Een doorstart van het festival dit jaar is voor de organisatie van levensbelang. "Iedereen kent het festival nu nog. Ervaring leert dat het na een paar jaar snel wegebt. Het moet daarom echt in 2018 gaan gebeuren. Daarna zakt de naamsbekendheid van het festival weg en wordt de organisatie een stuk moeilijker."