Auto gaat in vlammen op in Meppel De vlammen slaan uit de auto (foto: Persbureau Meter) Er bleef niets van de auto over (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan in Meppel. De brand woedde op de Osseweide, waar de auto stond geparkeerd.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niets meer betekenen. Het voertuig kan als verloren worden beschouwd.



De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.