Emmen wil 14 miljoen euro van het failliete Megahome

EMMEN - De gemeente Emmen heeft een schadeclaim van 14 miljoen euro ingediend bij de curator van de failliet verklaarde projectontwikkelaar Megahome.

Dit bevestigt Inge Frieso van de gemeente Emmen aan Dagblad van het Noorden . Megahome uit Almelo ging in de zomer van 2016 failliet. Het Twentse bedrijf kocht jaren geleden stukken grond in het gebied waar Emmen de nieuwbouwwijk Delftlanden wilde aanleggen.De gemeente werd zodoende gedwongen om te onderhandelen met Megahome over de invulling van grote delen van de wijk, die 3.500 tot 4.000 woningen zou gaan tellen. Van die plannen kwam weinig terecht. Megahome bouwde slechts 150 woningen in de nieuwbouwwijk, terwijl de gemeente flink wat kosten maakte voor het bouwrijp maken van percelen.Ook liep de gemeente inkomsten mis omdat bouwrijpe grond niet werd afgenomen. Er liggen nog zo'n 400 kavels die nog in de boedel van het failliete Megahome zitten. Die kunnen, zo stelt de gemeente in de krant, pas worden uitgegeven als er duidelijkheid is over de afwikkeling van het faillissement.