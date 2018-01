'Ik probeer zo weinig mogelijk aan vorig jaar te denken'

MARATHONSCHAATSEN - Met nog zo'n twintig meter te gaan lijkt de winst voor Elma de Vries tijdens de Alternatieve Elfstedentocht van 2017 op de Weissensee niet meer mis te kunnen gaan.

Maar dan gaat ze onderuit . De winst gaat naar Lisa van der Geest, maar daar heeft niemand het over. Iedereen heeft het over de schaatsster uit Meppel. Door het zachte ijs raakt ze ergens een gat en komt ze ten val. Ze hoopt nog glijdend als eerste over de finish te komen, maar wordt ingehaald. Geen winst, zelfs geen podium. Ze eindigt als vierde.De teleurstelling was natuurlijk groot. "Dat zachte kut-ijs... Niet te schaatsen. Ik was duidelijk sneller, maar raakte gewoon ergens een gat."De Vries blikt vandaag de dag liever niet meer terug op de val op 1 februari 2017. "Ik probeer vandaag nog zo weinig mogelijk aan morgen te denken, laat staan aan vorig jaar", reageert ze.Morgen vanaf 07.30 uur kan De Vries een nieuwe poging doen. Tweehonderd kilometer schaatsen. Hopelijk op beter ijs dan een jaar geleden.