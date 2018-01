Deel dit artikel:











Culturele instellingen in Drenthe en Emsland gaan samenwerken: 'Er zijn ideeën te over' De IJzerkoekenoproer in Coevorden (tekening: Wikimedia Commons)

ASSEN - Culturele instellingen en verenigingen in Drenthe en het Duitse Emsland en Grafschaft Bentheim gaan samenwerken. In het kader van het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed willen beide kanten gezamenlijk culturele projecten bedenken en uitvoeren.

"We gaan met verschillende partijen samen projecten organiseren, met als uitgangspunt immaterieel erfgoed. We willen laten zien dat we cultureel veel gemeen hebben. Eigenlijk spreken we dezelfde taal, zijn beide Nedersaksisch en hebben zelfde rituelen, maar tegelijkertijd zijn we ook anders. Een voorbeeld is het thema rondom doodsrituelen. Daar kun je ook theatervoorstellingen bijmaken", legt Michiel van der Kaaij van Kunst & Cultuur Drenthe.



Verbindingen

De Drentse aftrap was gisteravond, tot tevredenheid van Van der Kaaij. "Er waren zo'n 35 partijen. Het is heel breed: van historische verenigingen tot het Hunebedcentrum en Herinneringscentrum Kamp Westerbork. We zijn op zoek naar verbindingen. Op 9 maart komen we samen met de Duitse partners om te kijken hoe we matches kunnen maken. In het geval van Westerbork kun je het wederzijds begrip stimuleren. Oorlog is natuurlijk aan beide kanten van de grens en men heeft daar verschillende visies op. En ervaringen en verhalen."



IJzerkoekenoproer

Vanaf de zomer van dit jaar moeten een paar projecten klaar zijn. De samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van immaterieel erfgoed loopt vervolgens door in 2019. "We sluiten aan bij grote manifestaties zoals de maand van geschiedenis met als thema opstand. Denk dan aan de IJzerkoekenoproer in Coevorden en aan de andere kant in het Duitse Lingen met een vergelijkbare geschiedenis. Er zijn ideeën te over", besluit Van der Kaaij.