Minder baby's geboren in 2017

ASSEN - Vorig jaar zijn er minder baby's geboren. In totaal kwamen er ruim 169.000 kinderen ter wereld, zo'n twee procent minder dan in 2016.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS . In alle provincies behalve Utrecht en Gelderland daalde het aantal geborenen. De gemeenten Aa en Hunze en Westerveld zijn uitzonderingen in Drenthe. Daar zijn respectievelijk 20,6 procent en 10,7 procent meer baby's geboren ten opzichte van een jaar eerder.In Tynaarlo (-10,4 procent) en Borger-Odoorn (-8,6 procent) werden in 2017 minder baby's geboren dan een jaar eerder. Hoogeveen kent de meeste baby's per duizend inwoners: 10.Volgens het statistiekbureau beginnen Nederlandse vrouwen steeds later aan kinderen. Vorig jaar was de gemiddelde leeftijd van de moeder bij het krijgen van het eerste kind 29,8 jaar. Vanaf de jaren 70 steeg de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen aan kinderen beginnen vrijwel onophoudelijk.Aan het begin van deze eeuw leek aan die stijging een einde te zijn gekomen: vanaf 2004 bleef de gemiddelde leeftijd bij het eerste kind een tijdlang stabiel, om vanaf 2014 weer licht te stijgen.