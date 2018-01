Robert Talens keert terug bij ACV

VOETBAL - Robert Talens speelt komend seizoen bij ACV. De 24-jarige centrale verdediger keert daarmee terug bij de club waar hij eerder tweeënhalf seizoen deel uitmaakte van de eerste selectie.

Talens is nu bezig aan zijn derde seizoen bij Be Quick 1887, dat uitkomt in de Derde Divisie zondag. Hij begon ooit met voetballen bij HHCombi in Hooghalen, maar stapte als jeugdspeler al over naar ACV.“Er was ook belangstelling van andere clubs, maar ik ben een gevoelsmens en mijn gevoel ligt bij ACV. Als voetballer heb ik mij bij Be Quick verder kunnen ontwikkelen. Ik stond altijd in de basis en de laatste twee seizoenen ben ik aanvoerder.”Robert Talens is accountmanager bij een uitzendbureau en woont in Groningen.