Assen wil vergoeding Rijk voor opsporen explosieven

ASSEN - Assen heeft vorig jaar twee ton aan kosten gemaakt voor het opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente wil daarvan 140.000 euro vergoed krijgen.

Volgens Assen is er een speciale bommenregeling, die uitgaat van zeventig procent vergoeding van het Rijk.Het afgelopen jaar heeft Assen bij verschillende projecten kosten gemaakt voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven. Zo zijn bij het weer bevaarbaar maken van het Kanaal restanten van een fosforgranaat gevonden. Daarop moest een deel van het Kanaal opnieuw onderzocht worden.Bij het uitgraven van het Kanaal waren al verdachte plekken onderzocht, maar na de vondst van fosfor bij het uitbaggeren van het Kanaal, vlak voor de opening, werd de bodem nog eens afgespeurd. Toen kwam een omhulsel van een fosforgranaat naar boven.Ook in de grond onder het Veemarktterrein is eind vorig jaar wekenlang gezocht naar restanten van bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Dat was nodig in verband met de komst van woningen en de aanleg van nieuwe riolering. Daar is uiteindelijk niets gevonden.Andere plekken die zijn onderzocht zijn de Bosbeek en de Nijlandsloop, het Stationsgebied en de zone met loopgraven die de Duitsers in en rond Assen lieten graven om de geallieerden tegen te houden. De twee ton aan kosten zitten hem volgens de gemeente in archiefonderzoek, risicoanalyses en detectiewerkzaamheden, maar vooral in opsporing en explosievenruimingen.Assen heeft veel verdachte locaties met mogelijk achtergebleven explosieven. Dat komt door allerlei gevechtshandelingen in en rond de stad. Ook zijn er per ongeluk bommen gedropt in het centrum door geallieerden. Door nadere onderzoeken is nu een aantal van die verdachte plekken afgevallen.De actuele locaties die in Assen verdacht zijn, omdat er mogelijk niet gesprongen explosieven liggen, staan op een speciale risicokaart . Daarop is onder meer te zien dat ook het Wilhelmina Ziekenhuis Assen verdacht gebied is.