OM eist vier jaar cel voor man die agent aanviel op parkeerplaats seksclub Ees

ASSEN/EES - Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk tegen de 34-jarige man die een agent probeerde te wurgen op een parkeerplaats van een seksclub bij Ees. Tegen de broer van de man werd 18 maanden cel geëist, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Twee broers van 34 en 31 jaar oud uit Emmen hebben wel zin in een feestje op zondagavond 8 oktober vorig jaar. De mannen zijn onder invloed van alcohol. In een auto die wordt bestuurd door een vriend rijden ze naar de seksclub bij Ees. De bestuurder moet plassen en stopt de wagen, maar omdat de auto midden op de weg staat besluit de jongste broer om de auto te verzetten."Op het moment dat ik de auto verplaats, komt de politie aanrijden", zegt de 31-jarige man vandaag voor de rechtbank in Assen. De mannen hebben al een aardige slok op. Hij wil niet meewerken aan een blaastest."Op dat moment ben ik naar mijn broer toegegaan", zegt de oudste broer op zijn beurt. "Je rijdt, dus je moet ook blazen, zei ik tegen hem." De uitslag van de blaastest is niet goed. De jongste broer heeft te veel gedronken om te mogen rijden.De politie wil hem meenemen naar het bureau, maar daar heeft de 31-jarige man geen zin. "Ik liep door, want ik wilde naar de club en had de ernst van de situatie helemaal niet door", zegt hij vandaag in plat Drents tegen de rechter. "De politie waarschuwde mij dat ik moest blijven staan."Beide broers blijven richting de agenten lopen en daarop worden beide mannen bespoten met pepperspray. De 31-jarige man blijft doorlopen en daarom slaat de agent de jongste broer op zijn rug. "Ik raakte in paniek, omdat ik niets meer kon zien door die spray", verklaart de jongste broer gedrag.In de rechtszaal worden bewakingsbeelden getoond van de bewuste vechtpartij op de parkeerplaats. De mannen zijn dan al gepepperd en duidelijk te zien is hoe de mannen de agenten belagen. Een van de agenten lost eerst een waarschuwingsschot, maar dat helpt niet veel. De agent lost daarop gericht twee schoten waarbij de oudste broer geraakt wordt.De jongste broer blijft achter een agent aanlopen, terwijl de oudste broer een agent tegen de grond werkt. "Ik was ervan overtuigd dat hij mij van kant zou maken, schrijft de agent", aldus de rechter. Een van de agenten lost in totaal drie schoten om de mannen tot bedaren te brengen. "Als ik dat zo zie, schrik ik daar zelf ook van", zeg de jongste man.De officier van justitie heeft het over een horrorscenario dat zich in de nacht heeft afgespeeld. "De agenten gebruikten pepperspray, geen reactie. De verdachte werd geslagen met de wapenstok, geen reactie. Dat is doodeng."Het Openbaar Ministerie rekent het de verdachten ook zwaar aan dat ze een agent aanvielen. De oudste broer probeerde een agent te wurgen, volgens de officier van justitie. Hij hoort daarom ook de zwaarste straf tegen zich eisen.De advocaten van beide verdachten vinden de strafeis veel te zwaar, ook al geven de verdachten zelf aan dat ze fout zaten. Tineke Pieters, de advocaat van de oudste broer, vindt dat hij moet worden vrijgesproken van poging tot doodslag. “Het gevoel hebben dat je bijna doodgaat is niet genoeg. Je moet ook daadwerkelijk dood kunnen gaan”, aldus de raadsvrouwe.Beide mannen zeggen dat ze spijt hebben van wat er gebeurd is. "Ik weet wel dat ik verkeerd ben geweest. Dit is nooit onze bedoeling geweest natuurlijk." De rechtbank vraagt zich af waarom de mannen niet eerder gestopt zijn. "Dat vraag ik mezelf ook al af sinds de gebeurtenis", zegt de jongste broer. "Normaal zijn we helemaal niet zo agressief", aldus de oudste broer.De agenten hebben psychisch nog steeds last van de gebeurtenissen van die avond. De agent die de schoten loste heeft over twee weken een afspraak bij de bedrijfspsycholoog van de politie.Beide broers zijn in het verleden al een aantal keren eerder in contact geweest met justitie vanwege geweldsdelicten. "Sinds ik een zoontje heb ben ik behoorlijk rustiger geworden", zegt de jongste broer."We willen niets liever dan de agenten opnieuw ontmoeten en onze oprechte excuses aanbieden", zeggen beide mannen.De rechtbank doet uitspraak op dinsdag 13 februari.