Drenthe koploper energieverbruik en autokilometers

AMSTERDAM - Drentse woningen hebben met 1.630 kubieke meter per huishouden het hoogste aardgasverbruik van ons land. Het elektriciteitsverbruik is met 3.230 kilowattuur fors hoger dan in de andere provincies.

Ook maken Drenten door de relatief grote afstanden veel autokilometers. Daarmee is Drenthe een middenmoter op klimaatgebied, zo concludeert het ING Economisch Bureau . Het bureau deed onderzoek naar de klimaatprestaties van alle provincies."De Nederlandse klimaatopgave is fors. Het Parijs-akkoord schrijft een CO2-reductie (broeikasgas) van tenminste 80 tot 95 procent voor in 2050. Tot die tijd moet de nationale CO2-uitstoot nog met minstens 77 procent dalen en om de kabinetsdoelstelling voor 2030 te halen al 43 procent. Om dit te bereiken wordt een nieuw energieakkoord gesloten waar provincies en gemeenten mee aan de slag zullen moeten gaan", zegt sector- en regio-econoom Rico Luman van de ING.De grootste uitstoot van broeikasgas komt van het bedrijfsleven: 80 procent van alle CO2. De top vijftien grootste uitstoters neemt een derde van de totale landelijke uitstoot van CO2 voor haar rekening. De grootvervuilers zitten vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Geen enkele van de vijftien meest vervuilende bedrijven van het land is te vinden in Drenthe.Luman schrijft in zijn rapport: "Huishoudens hebben gemiddeld een aandeel van minder dan 20 procent van de uitstoot. Huizen in het noorden en in Limburg verbruiken meeste energie. Drenthe is koploper in het gebruik van aardgas, gemiddeld 1.630 kubieke meter per huishouden. Het elektriciteitsverbruik is met gemiddeld 3.230 kilowattuur hoger dan in woningen in zeven andere provincies. Dit heeft vooral te maken met de ouderdom en samenstelling van woningvoorraad."Met gemiddeld 22 kilometer per autobestuurder per dag maken de Drenten de meeste autokilometers van alle Nederlanders. Daar valt volgens de ING-econoom een wereld te winnen: "Nieuwe auto’s worden steeds zuiniger: hoe jonger, hoe gunstiger het brandstofverbruik. Een verandering die de uitstoot echt fors kan terugdringen is de overgang naar de elektrische auto. Regio’s kunnen dit stimuleren door naast verbetering van het openbaar vervoer voor goede laadinfrastructuur te zorgen. Maar de uiteindelijke CO2-reductie hangt af van de mate waarin de stoom voor die auto's groen geproduceerd wordt."Drenthe wil energieneutraal worden in 2050 en huishoudens hebben daarbij dus een duidelijke rol. Voor het Drentse bedrijfsleven is de uitdaging tenminste zo groot. In een recente enquête scoort Drenthe "veruit het laagst op duurzaam ondernemerschap", concludeert het Economisch Bureau van de ING.Lees hier de volledige conclusies van het onderzoek van het Economisch Bureau van de ING.