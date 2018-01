Stelling: ​Mannen kunnen beter zelf hun kleren kopen

ASSEN - De modebranche heeft afgelopen jaar 4,6 procent meer omgezet, de grootste stijging in tien jaar. Dat was voor een groot deel te danken aan mannen. De omzetgroei in mannenkleding was 7,1 procent, becijferde brancheorganisatie INretail.

Bij vrouwenkleding was de groei van de omzet 2,9 procent. De branche moest het wel voornamelijk hebben van verkoop via het internet. Online werd er een kwart meer verkocht. In fysieke kledingwinkels bleef de omzet gelijk."We zien dat mannen steeds vaker zelf hun kleding halen. En dat ze dan meer uitgeven dan vrouwen die voor hun partner kleding kochten", zegt Edwin Belt van INretail tegen de NOS Zo zouden mannen steeds meer bezig zijn met hun uiterlijk en daarom ook meer geld willen uitgeven aan kleding.