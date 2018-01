Veiling bij gemeentewerf Ruinen levert 31.000 euro op

RUINEN - "De gemeente kan denk ik wel tevreden zijn", zegt Janet Damminga van Onlineveilingmeester.nl over de verkoop van overtollige spullen van de gemeente De Wolden. De veiling sloot maandagavond rond 21.00 uur.

Afgelopen vrijdag hield de gemeente een kijkersdag waar tientallen kijkers op af kwamen. En daar bleken veel kopers tussen te zitten die meeboden op de site van het veilinghuis. Om de paar minuten sloot de bieding van een kavel. "Maar als er in de laatste minuut nog een bod komt, dan verlengen we de sluitingstijd met vijf minuten om andere bieders nog een kans te geven", verklaart Damminga de werkwijze van de website.Startprijs voor de 63 kavels was een tientje. Maar bijna alles bracht meer op. Een sneeuwschuiver bijvoorbeeld ging voor 911 euro weg. Een freesbank bracht 691 euro op en een oude waterpomp 111 euro. De zoutstrooiers deden het ook goed met een hoogste bod van 1.751 euro.De gemeente Hoogeveen bracht zeven Ford Fiësta's met als bouwjaar 2007 in. Ook daar werd volop op geboden volgens Damminga. "Mensen weten dat de gemeente het materieel over het algemeen goed onderhoudt. Vandaar dat de prijzen dan wat hoger liggen dan in de handel." De auto's leverden gemiddeld 1.800 euro op.Overheidsveilingen zijn er steeds vaker. Ook de gemeente Aa en Hunze en de gemeente Assen hielden er afgelopen jaar een met een kijkdag. Maar dat gebeurt ook centraal. "In maart hebben we bijvoorbeeld een veiling in Heerenveen waaraan alle overheidsinstellingen kavels kunnen inbrengen. Waterschappen, Staatsbosbeheer, gemeenten en provincies kunnen dan hun overtollige spullen inbrengen", aldus Damminga.