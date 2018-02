Deel dit artikel:











Assense krijgt koninklijke onderscheiding In Assen werd vanavond een koninklijke onderscheiding uitgereikt (foto:Sander Koning/ANP)

ASSEN - Burgemeester Marco Out van Assen reikte vanavond een koninklijke onderscheiding uit aan Truus Miske-Duker. Zij is hiermee benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.





Miske was daarnaast 25 jaar pleegouder voor psychiatrische patiënten die op Dennenoord verbleven. Ze bood hun onderdak en de gelegenheid deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.



De Assense werd verrast tijdens een repetitie van het Gereformeerde Mannenkoor Noord-Drenthe in Zuidlaren. Hier doet Miske al 25 jaar de financiële administratie. Zij is tijdens deze periode zeer betrokken geweest bij het koor en heeft er mede voor gezorgd dat het koor ondanks barre tijden toch is blijven bestaan.Miske was daarnaast 25 jaar pleegouder voor psychiatrische patiënten die op Dennenoord verbleven. Ze bood hun onderdak en de gelegenheid deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.