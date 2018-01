Deel dit artikel:











CDA Emmen sluit coalitie met PVV uit, VVD acht kans op samenwerking nihil Tom Kuilder, de lijsttrekker van de PVV in Emmen (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EMMEN - Het CDA wil geen coalitie vormen met de PVV in de gemeente Emmen. "Dat is uitgesloten. Wij willen absoluut niet in een coalitie met de PVV", zegt fractievoorzitter Auke Oldenbeuving.

De partij zegt daar een goede reden voor te hebben. "De PVV is een partij die mensen uitsluit, daar doen wij niet aan mee." CDA-leider Sybrand van Haersma Buma zei eerder dat lokale afdelingen zelf moeten bepalen of ze met de PVV willen samenwerken. Vanuit Emmen klinkt dus een duidelijke 'nee'.



VVD sluit PVV niet op voorhand uit

De VVD in Emmen is iets minder stellig dan het CDA. Fractievoorzitter Johan Scheltens laat weten dat hij niet op voorhand partijen uitsluit. Maar, zegt hij daarbij, de kans dat ze samen in het college komen is nihil. "Want de programma's liggen wel erg ver uit elkaar."



Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, vindt ook dat lokale VVD'ers dit zelf moeten beslissen.



'Getuigt van weinig respect'

PVV-lijsttrekker Tom Kuilder vindt het op voorhand uitsluiten van partijen respectloos. "Dat getuigt niet alleen van weinig respect voor de wil van de kiezer, maar geeft ook blijk van weinig kennis van de inhoudelijke standpunten van de PVV", reageert Kuilder.



"De gemeenteraad is er niet om kinderachtige partij-politieke spelletjes te spelen, maar om de burger, naar eer en geweten, zo goed mogelijk te dienen", vervolgt hij. "De PVV sluit daarom geen enkele partij op voorhand uit."



'Zetels worden verdeeld over veel partijen'

CDA-fractievoorzitter Oldenbeuving denkt dat de PVV qua grootte in Emmen wel zal meevallen. "Er zijn veel nieuwe partijen in Emmen. De zetels zullen verdeeld worden over heel veel partijen. Ik verwacht dat veel fracties drie tot vier zetels halen. Dan krijg je ook een coalitie van vier tot vijf partijen. En ik denk dat het CDA bij die coalitie hoort", aldus Oldenbeuving. Maar dan wel zonder de PVV dus, als het aan de christendemocraten ligt.