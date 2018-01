Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 30 januari In de nieuwsminuut onder meer een autobrand in Meppel (foto: Persbureau Meter)

In het nieuws in een minuut van 30 januari het mysterie van de verdwijnende baardvleermuizen in Westerbork. Verder zitten kunstenaars in Assen met de handen in het haar: hun opslag wordt deze week afgebroken en er is nog geen vervangende ruimte. En een auto is uitgebrand in Meppel.