Personeelstekort UMCG loopt op: vier ic-bedden dicht

GRONINGEN - Het tekort aan verpleegkundigen op de intensive care (ic) van het UMCG in Groningen is opgelopen tot meer dan tien procent. Het ziekenhuis kan daardoor structureel vier bedden op de ic niet gebruiken.

Volgens bestuurder Ate van der Zee merken patiënten de gevolgen, meldt RTV Noord . Andere ziekenhuizen die patiënten met ingewikkelde ziektebeelden willen doorsturen, krijgen soms nul op het rekest. Patiënten moeten dan naar een ander UMC in het land.Ook gaan al geplande operaties, waarbij vooraf duidelijk is dat de patiënt op de intensive care belandt, op het laatste moment niet door. "Dat zijn bijvoorbeeld openhartoperaties of ingewikkelde oncologische operaties", zegt Van der Zee tegen RTV Noord.Het ziekenhuis probeert de patiënt dan later in de week alsnog in te plannen. "Maar dat betekent ook dat een andere patiënt die op dat moment gepland stond ook weer uitgesteld wordt. Het is voortdurend schipperen en zoeken naar mogelijkheden."Het UMCG kampt net als andere ziekenhuizen met personeelstekorten. Die zijn het hoogst onder verpleegkundigen op de ic. Daar zoekt het ziekenhuis nog mensen voor twintig volledige banen. Ook in andere functies loopt het personeelstekort steeds verder op. Zo zoekt het ziekenhuis bijvoorbeeld ook nog tien operatieassistenten en twaalf anesthesiemedewerkers. Die zijn niet zomaar te vinden.Een echte verklaring voor het personeelstekort heeft het ziekenhuis niet. Mogelijk speelt de aantrekkende economie een rol. Medewerkers vinden makkelijker een minder veeleisende baan of gaan minder werken als hun partner zeker is van voldoende inkomen, denkt van der Zee.Een snelle oplossing is er ook niet. Extra opleiden is wat het ziekenhuis moet doen. Met de andere ziekenhuizen in het Noorden is afgesproken dat ze allemaal meer mensen gaan opleiden. Voordat die nieuwe krachten klaar zijn om te beginnen is het jaren later. Intensive care-verpleegkundigen moeten zich na hun opleiding ook nog eens specialiseren. Van der Zee: "Ja, het is een kwestie van de lange adem."In de tussentijd blijft het lastig om goede zorg te blijven leveren. Personeel loopt op zijn tanden en werkt structureel te hard. Afdelingen krijgen bijvoorbeeld patiënten te verzorgen die eigenlijk nog op de ic thuishoren. Dat is ingewikkeld, zeker in de nachtdienst. Dan is een kleine groep verpleegkundigen voor de hele afdeling verantwoordelijk. Maar volgens Van der Zee is de kwaliteit van de zorg niet in gevaar. "Het is toch zo dat we er voor kunnen zorgen dat de patiënt op een kwalitatief hoogstaande wijze geholpen kunnen worden."Naast het opleiden van nieuw personeel wil het ziekenhuis verpleegkundigen meer waardering geven dan ze tot nog toe kregen. Experimenten op afdelingen om efficiënter te werken krijgen navolging. Verder moet het perspectief op minder werkdruk over een aantal jaren helpen, hoopt Van der Zee. "Het schetsen van een perspectief maakt dat mensen daardoor de huidige situatie accepteren."