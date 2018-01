Deel dit artikel:











Vrouw uit Assen verdacht van poging tot moord op GGZ-medewerkster De vrouw wordt verdacht van poging tot moord (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - De 45-jarige vrouw die op 25 oktober vorig jaar het hoofdgebouw van de GGZ in Assen binnenliep en een medewerkster neerstak, wordt verdacht van poging tot moord.

Dat bleek vandaag tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Assen. De vrouw stak vorig jaar een medewerkster in de rug. Twee andere medewerksters bedreigde ze met een mes. Waarom ze dat deed, werd in de rechtszaal niet duidelijk. De Assense zei dat ze zich erg schaamt.



De vrouw gaat voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Daar zit ze tot eind april. Naar verwachting wordt de zaak aan het begin van de zomer inhoudelijk behandeld.



Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend. Ze was wel aanwezig bij de korte zitting.