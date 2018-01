'We willen Drents talent hier zoveel mogelijk kansen bieden'

BORGER - Met een heus popcafé wil de provincie Drenthe erachter komen hoe het verder moet met de popcultuur in onze provincie. Dat popcafé was gisteravond in VanSlag in Borger. Een van de aanwezigen was gedeputeerde Cees Bijl.

De provincie trekt 100.000 euro uit voor het poppodium. "We hebben als provincie ruimte vrijgemaakt om een plus op de popcultuur en -muziek te kunnen geven. Dat is met name gericht op jongeren van 12 tot 20 jaar. Ik had gevraagd om mensen bij elkaar te brengen om te kunnen praten, discussiëren en adviseren", zegt Bijl.Bijl vindt het belangrijk om de Drentse jeugd zoveel mogelijk bij cultuur te betrekken. "Popcultuur is daarin natuurlijk heel belangrijk. Hoe kunnen we meer podium bieden aan Drentse talenten? Popcultuur kenmerkt zich ook door weinig subsidie en regels. Dat is misschien ook de kracht van popcultuur. We zijn wel aan het zoeken naar de behoefte die er leeft voor een podium, om op te kunnen treden.""Het is voor artiesten belangrijk om door te kunnen ontwikkelen", vervolgt Bijl. "Je kunt op allerlei plekken in Drenthe muziekles krijgen, maar als je verder wil, hoe kun je dan die verdieping in je muziek of optreden krijgen? Dat is wel de zoektocht: als je eenmaal begonnen bent, hoe kun je dan de volgende stap maken in Drenthe? Dat is wel belangrijk, want we willen Drents talent ook zoveel mogelijk hier kansen bieden."Als voorbeeld noemt Bijl dat bandjes behoefte hebben aan podia om op te treden. "Voor een wat groter publiek, bijvoorbeeld tijdens een concert. We moeten daarnaar op zoek gaan, dat ze net even de volgende stap kunnen maken. Het gaat in totaal om 100.000 euro. Dat is op zich veel geld, maar als je dat uitsmeert over de hele provincie valt het wel mee", aldus Bijl.