Eerbetoon aan 'mister Veendam': Henk Nienhuis Stadion

VOETBAL - Het oude voetbalstadion van SC Veendam, de Langeleegte, krijgt de naam Henk Nienhuis Stadion. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam besloten.

Johan Derksen: 'Henk Nienhuis was mijn held'

Het stadion heet nu overigens het Gjaltema Stadion, vernoemd naar Koos Gjaltema, die in de tijd veel geld stak in de noodlijdende voetbalclub. SC Veendam ging uiteindelijk in 2013 failliet.Henk Nienhuis overleed vorig jaar op 75-jarige leeftijd. Nienhuis speelde van 1963 tot 1973 voor Veendam en als trainer was hij er voor verantwoordelijk dat de club twee keer promoveerde naar de eredivisie. Het besluit om de naam van het stadion te wijzigen is genomen in overleg met de familie van 'mister Veendam'.