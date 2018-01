Zuidlaren als pilot voor afhandeling aardbevingsschade

ASSEN - Het ministerie van Economische Zaken heeft aan de provincie Drenthe gevraagd om mee te werken aan een pilot voor de afhandeling van aardbevingsschade in Zuidlaren.

Dit zou kunnen resulteren in een schadeafhandeling in samenwerking met Technische commissie bodembeweging (Tcbb). Die wordt door de provincie naar voren geschoven als onafhankelijke onderzoekscommissie.De provincie, die net als gemeenten een adviserende rol heeft in het proces, staat hier positief tegenover. Wel moeten alle gevallen dan goed bekeken worden en moet er onafhankelijk onderzoek komen. "In Drenthe is nu helemaal niks geregeld. Wij willen dat er iets geregeld wordt voor de bewoners", zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. "Daarom denken wij graag mee over een pilot."Na de beving bij Zuidlaren op 23 december zijn 358 schademeldingen gekomen bij de NAM. Uit onderzoek van ingenieursbedrijf Witteveen+Bos in opdracht van de NAM bleek dat zo'n 250 schades niet door de beving zijn veroorzaakt en 100 mogelijk wel. "Die moeten goed afgehandeld worden en de andere 100 gevallen moeten nog maar eens goed getoetst worden", aldus Stelpstra.Hij wil benadrukken dat het onderzoek een geheel onafhankelijk karakter moet krijgen. "Daarom moet de NAM hier niet bij betrokken worden."Aan een brief aan minister Wiebes noemt de provincie Drenthe een aantal uitgangspunten voor de pilot. Een greep hieruit:Verder wilde provincie gelijke monniken gelijke kappen in de beoordeling en afhandeling van de schade door gaswinning of de schade nou in Drenthe of in Groningen is. Stelpstra erkent dat er verschil in omvang is, maar dat dit voor de bewoners met schade niet uitmaakt: "We willen Den Haag duidelijk maken dat het probleem niet alleen in Groningen leeft. Daarom hebben we vorige week weer een brief gestuurd. We willen dit onder de aandacht houden."Stelpstra zegt dat als de pilot slaagt, de kans bestaat dat het landelijk wordt doorgezet. De provincie adviseert het ministerie dit ook. Dat verzoek had het vorig jaar in mei en juli ook al ingediend. Daar kwam geen reactie op. De provincie noemt dat 'een slechte zaak.'Het ministerie van Economische Zaken kan het advies van de provincie Drenthe over de pilot overigens naast zich neer leggen.