Shell blijft bereid garant te staan voor NAM

ASSEN/DEN HAAG - Shell Nederland zal dochterbedrijf NAM blijven steunen bij het nakomen van zijn financiële verplichtingen en is bereid daarvoor garanties af te geven.

Over de precieze tekst en vorm van die garanties wordt nog overlegd met de minister van Economische Zaken en Klimaat, meldt het olie- en gasconcern. Shell, ExxonMobil en de NAM moeten morgen tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer uitleg geven over 'het financiële draagvlak van de NAM voor de schadeclaims van Groningers door gasboringen'.Volgens de NOS zal Shell-topvrouw Marjan van Loon bij de hoorzitting zijn. ExxonMobil doet dat met Benelux-directeur Rolf de Jong. De NAM stuurt directeur Gerald Schotman. De hoorzitting begint morgen om 17.15 uur.De hoorzitting wordt gehouden op initiatief van onder meer GroenLinks. Afgelopen donderdag schreef dagblad Trouw dat aandeelhouders Shell en ExxonMobil een zogeheten 403-aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM hebben ingetrokken. Meerdere experts zeggen dat Shell daardoor niet meer aansprakelijk is voor schulden van dochteronderneming NAM.GroenLinks wil een keiharde garantie dat Shell garant staat voor de aardbevingsschade die Groningers hebben geleden als gevolg van de gaswinning.Shell zegt geschrokken te zijn van de berichtgeving rond de 403-verklaring. "Wij snappen dat dit tot zorgen heeft geleid bij de mensen in Groningen", schrijft het concern in een verklaring. "Het is altijd onze intentie geweest dat alle schade als gevolg van aardbevingen wordt vergoed."Vooruitlopend op de uitkomst van die gesprekken maakt NAM binnenkort bekend dat het voorlopig geen dividend uitkeert aan zijn aandeelhouders, Shell en diens Amerikaanse branchegenoot ExxonMobil. "NAM is financieel gezond en dat willen wij als aandeelhouder graag zo houden."