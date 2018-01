Deel dit artikel:











Ensing en Van der Duin Drentse wielrenners van het jaar Patrick van der Duin gefeliciteerd door Emmer burgemeester Eric van Oosterhout (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Janneke Ensing en Patrick van der Duin zijn uitgeroepen tot Drents wielrenster en wielrenner van het jaar.

Ensing uit Gieten kijkt terug op een goed seizoen. Ze pakte in de Boels Ladies Tour haar eerste zege als prof en won daarna ook de eerste etappe van de Giro della Toscana. Het leverde haar een selectie op voor het wereldkampioenschap, waar ze voor de eerste keer in haar carrière aan meedeed.



Van der Duin uit Nieuw-Roden kreeg de titel bij de mannen, omdat hij een etappe in Olympia's Tour won en het puntenklassement van de koers.



Adne Koster en Meike Uiterwijk-Winkel werden verkozen tot de talenten van 2017.