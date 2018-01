Deel dit artikel:











Hoge Duitse onderscheiding voor Holocaustoverlevende Eva Weyl Eva Weyl (foto: Herinneringscentrum Kamp Westerbork)

HOOGHALEN - Holocaustoverlevende Eva Weyl heeft een hoge Duitse onderscheiding gekregen. Weyl zat tijdens de Tweede Wereldoorlog 2,5 jaar in kamp Westerbork.

De 82-jarige ontving het Verdienstkreuz am Bande van de Bondsrepubliek Duitsland voor haar inzet als ooggetuige en de vele gastlessen over de Jodenvervolging die ze de afgelopen jaren verzorgde op scholen in het land. De onderscheiding werd uitgereikt op de Duitse ambassade in Den Haag.



Kamp Westerbork

Weyl kwam in 1942 als Joods meisje met haar ouders in kamp Westerbork terecht. Zij werden drie keer vrijgesteld van transport. Doordat Eva’s vader een baan had, kon het gezin relatief lang in kamp Westerbork blijven. Ze maakten daar uiteindelijk de bevrijding mee.



Bevoorrecht

Eva Weyl behoort al jaren tot de vaste gastsprekers van Herinneringscentrum kamp Westerbork. Ze vertelt haar verhaal dus niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. "Ik ben bevoorrecht dat ik het overleefd heb. Ik hoop dat mensen leren van de geschiedenis van kamp Westerbork, van mijn geschiedenis. Daarom vertel ik mijn verhaal ook op Duitse scholen."