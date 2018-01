Man uit Emmen die boze neef neerstak gaat vrijuit

EMMEN - De rechtbank in Assen heeft een 33-jarige Emmenaar die werd verdacht van het neersteken van zijn neef ontslagen van rechtsvervolging.

De rechtbank vindt wel bewezen dat hij de man neerstak, maar oordeelt dat de Emmenaar handelde uit noodweer, omdat hij geen kant op kon.De steekpartij vond plaats in het toenmalige appartement van de Emmenaar in Beilen. Hij was op 5 mei 2016 met een vriend aan het klussen toen zijn neef woest de woning binnenstormde omdat hij last zou hebben van het lawaai. De neef viel hem aan met een staaf, waardoor de 33-jarige man op de grond viel. Daarna sprong zijn neef bovenop hem en drukte zijn keel dicht.In paniek zocht de man met zijn handen de vloer af op zoek naar iets waarmee hij zijn neef van zich af kon slaan. Hij pakte iets en sloeg. Dat bleek een mes dat hij had gebruikt bij het klussen.Zijn vriend werkte de gestoken neef de deur uit. De man werd later die avond gewond op zijn eigen keukenvloer gevonden. Hij belandde met longletsel op de intensive care in het ziekenhuis.De man uit Emmen werd later op de avond aangehouden. Hij vertelde tijdens de rechtszaak twee weken geleden dat hij, toen hij sloeg, niet doorhad dat hij een mes in de handen had. Ook vertelde de Emmenaar dat hij enkel uit zelfverdediging had gehandeld. Dat gelooft de rechtbank.