Verdachte steekpartij Assen-Oost langer vast

ASSEN - De 42-jarige man die werd opgepakt na een steekpartij in Assen-Oost blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vandaag bepaald.

Bij de steekpartij in een wijkcentrum bij een kerkgebouw aan de Sleutelbloemstraat raakte zaterdagmiddag een 43-jarige Assenaar gewond. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.De verdachte werd aangehouden na een zoekactie in de omgeving van het wijkcentrum. Politieagenten herkenden hem dankzij beschrijvingen van getuigen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie en die mondde uit in een steekpartij. De precieze toedracht wordt nog onderzocht door de politie.