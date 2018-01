Deel dit artikel:











Werkzaamheden aan VAM-berg kunnen beginnen Gedeputeerde Henk brink zet zijn handtekening op een informatiepaneel op de VAM-berg (foto: RTV Drenthe)

WIJSTER - Het kan nu echt beginnen: het omvormen van de vroegere VAM-afvalberg in Wijster tot recreatiegebied. Vanmiddag zijn de handtekeningen gezet onder de plannen om het fietsen op de berg te promoten.

Naast een nieuw fietstraject komen op de berg een mountainbikeparcours en nieuwe wandelroutes. Onderaan de VAM-bult komen nieuwe parkeerplaatsen. De planning is om dit voorjaar nog te starten met de aanleg van het fietstraject, zodat wielerliefhebbers de berg dit jaar nog op kunnen fietsen. Later dit jaar wordt begonnen met het mountainbikeparcours en de wandelroutes.



WK wielrennen

Bij de ondertekening van de plannen was ook een aantal mensen van de internationale wielerbond UCI aanwezig. Drenthe wil graag het wereldkampioenschap wielrennen op de weg van 2023 organiseren. Volgens Renate Groenewold, die zich daarvoor inzet, is de ontwikkeling van de VAM-berg erg belangrijk. "Het mooiste zou zijn dat we in 2023 aan de hele wereld kunnen laten zien wat we in het Noorden op fietsgebied doen. De UCI was al onder de indruk van Drenthe en als je dan vandaag kan laten zien dat er ook nog een berg is waar straks op gerecreëerd kan worden, is dat nog mooier."



Volgens Groenewold wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het binnenhalen van het WK. "De begroting is klaar en we weten nu dat het ongeveer 15 miljoen euro gaat kosten. Er worden nu stappen gezet om het bedrijfsleven-, en daarna ook de bevolking bij de plannen te betrekken."



Onder de indruk

Een van de aanwezige UCI-leden in Wijster, Tony Mitchell, laat weten onder de indruk te zijn van de plannen en dat er binnen de bond over Drenthe 2023 gesproken wordt. "Het staat op de agenda bij de vergadering die we over een paar dagen hebben. We houden ervan om te investeren in regio's die in fietsen investeren."