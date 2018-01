Deel dit artikel:











Kringloopwinkel Ruinerwold trekt tonnen uit voor verhuizing De kringloopwinkel kampt met ruimtegebrek (foto: RTV Drenthe) Gerrit Brink van de kringloopwinkel (foto: RTV Drenthe) Medewerkers hoeven straks niet meer de trap op en af (foto: RTV Drenthe)

RUINERWOLD - Tien jaar na de start van Kringloop De Wolden liggen in de koffiekamer de bouwtekeningen klaar voor een nieuw onderkomen. De vrijwilligersorganisatie steekt daar tonnen in.

Geschreven door Hielke Meijer

De kringloopwinkel in Ruinerwold draait bijzonder goed. Afgelopen jaar steeg de omzet met een kwart. Kringloop De Wolden kan zich daardoor wel wat permitteren. En nu is er ruimtegebrek, vooral in het magazijn.



Nieuwe hal

Oud-onderwijzer Gerrit Brink was tien jaar geleden een van de initiatiefnemers. Vier jaar geleden is het huidige onderkomen nog in oppervlak verdubbeld, maar de kringloop is alweer uit het jasje gegroeid. "Het gaat hartstikke goed. En we hebben een prima huurbaas. Dus die moeten we teleurstellen. Maar dit pand is veel te klein. We gaan een nieuwe hal bouwen en volgend jaar maart hopen we erin te zitten", zegt Brink.



De nieuwe vestiging komt even verderop aan de rand van industrieterrein De Hoge Akkers. Nu heeft de kringloopwinkel nog een vloeroppervalk van 900 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. Straks wordt dat 1.500 vierkante meter gelijkvloers.



Vrijwilligers

Bij de kringloopwinkel werken uitsluitend vrijwilligers. Die doen dat voor een kopje koffie en elk jaar een kerststol. De nieuwbouw moet ook voor hen een uitkomst zijn. Brink: "We hebben wel zeventig vrijwilligers. Vooral wat oudere mensen en die willen we houden. Nu moeten ze in het magazijn soms op de vloer werken en met spullen een smalle trap op, straks hoeft dat niet meer."



De investering van anderhalf miljoen euro is geen probleem voor de bank. Al jarenlang blijft er rond een ton per jaar over voor goede doelen. Afgelopen jaar was dat iets minder, omdat de organisatie geld opzij heeft gezet voor de nieuwbouw. Brink: "Maar we hebben wel gezegd, die nieuwbouw mag niet ten koste gaan van de goede doelen."



Ruimhartig

Kringloop De Wolden komt voort uit de organisatie van rommelmarkten door Christelijke Muziekvereniging Bergklanken. Bij de start van de kringloopwinkel besloot de organisatie de jaarlijkse winst via diaconieën uit de omgeving te verdelen onder tientallen goede doelen, christelijke en niet-christelijke. "We willen dat dat ruimhartig gebeurt", zegt Brink.



Hoe het komt dat juist de kringloop in Ruinerwold het zo goed doet, weet Brink niet. "Dat vragen we ons ook wel eens af. Mensen weten ons beter te vinden en we hebben de naam dat we dé kringloopwinkel voor het goede doel zijn."