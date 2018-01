OM verdenkt hoofdverdachte drugszaak van verkoop 73 kilo wiet

ASSEN - Hoofdverdachte Mehmet K. (54) in een grote zaak die draait om hennephandel in Assen, wordt verdacht van het verkopen van 73 kilo wiet. Dat bleek vandaag tijdens een regiezitting in de zaak bij de rechtbank in Assen.

Al vier jaar worden K. en vijf medeverdachten uit Assen en Lelystad verdacht van grootschalige handel in hennep vanuit een loods met daarin een growshop aan de Nijverheidsweg in Assen. De vorige zitting in de grote zaak was in september 2016. De advocaten van de verdachten uitten dinsdag dan ook hun onvrede over de trage afhandeling ervan.In september 2016 bepaalde de rechtbank dat de dagvaardingen van het Openbaar Ministerie voor de tien toenmalige verdachten te vaag waren. Ze oordeelde dat daaruit niet duidelijk bleek waar het OM ze precies van beschuldigde en verklaarde de dagvaardingen ongeldig.Inmiddels heeft het OM nieuwe verstuurd aan zes verdachten. De vier anderen worden niet meer vervolgd en hoeven zich dus niet voor de rechter te verantwoorden.De van oorsprong Turkse Assenaar Mehmet K. wordt verdacht van hennephandel in Nederland en Duitsland. Hij en zijn medeverdachten zouden de drugs in 2013 en 2014 hebben verkocht aan pseudokopers (infiltranten) van de politie. Verder vond de politie in de loods aan de Nijverheidsweg nog een hoeveelheid van ruim vijftien kilo wiet. De 75-jarige loodseigenaar is ook verdachte.Mehmets broer Yusuf K. (48) wordt verder nog verdacht van bezit van ruim veertien kilo wiet in een pand aan de Rolderstraat in Assen. Ook is bij hem een semi-automatisch vuurwapen gevonden.De mannen werden tijdens de verkoop van een partij van 54 kilo wiet in maart 2014 opgepakt. Inmiddels zijn ze alweer een paar jaar vrij in afwachting van de strafzaak. De broers K. verschenen wel op de zitting vandaag, maar kwamen niet aan het woord. De andere verdachten waren er niet.Na de vorige zitting in Assen deed het Openbaar Ministerie zestien maanden lang niks met de zaak, zeiden de geïrriteerde advocaten in de rechtszaal. De officier van justitie ontkende dat en zei dat de vertraging in de zaak te wijten is aan de advocaten.“Het OM pakte in 2014 groot uit met de zaak tegen mannen die werden omschreven als dé hennephandelaren van het Noorden”, reageerde Kerem Canatan, de advocaat van Mehmet Koc. “Het was zó'n groot onderzoek, er werden meer dan tien mensen opgepakt en veel in beslag genomen. Nu hebben we pas vier jaar later concrete verdenkingen. Waarom kon dat niet meteen? Dan waren we allang klaar geweest met de zaak.”Canatan mag van de rechtbank zes getuigen ondervragen bij de rechter-commissaris. Het horen van politiemedewerkers over de infiltratieactie in 2014, waar hij ook om vroeg, wees de rechtbank af. De twee agenten die destijds infiltreerden zijn al gehoord. Zij hebben genoeg informatie gegeven over hoe ze als pseudokopers hebben gehandeld, vindt de rechtbankWanneer de zaak verder gaat, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het staat met het Turkse onderzoek dat sinds 2016 naar de broers K. loopt. Ze worden in hun geboorteland verdacht van het witwassen van het geld dat ze in Nederland met de drugshandel verdienden. De twee zouden voor tonnen hebben geïnvesteerd in vastgoed in Turkije.