Geld voor bijeenkomsten over bevolkingsdaling in Kenniscafé Emmen

ASSEN - Het Kenniscafé Emmen krijgt bijna 13.000 euro subsidie van de provincie Drenthe. Daarmee gaat het Kenniscafé drie bijeenkomsten houden met als thema bevolkingsdaling en krimp.

In Zuidoost-Drenthe is krimp gaande en daalt het aantal inwoners. De provincie verwacht dat de bevolkingskrimp de komende tientallen jaren door zal gaan. Ook verandert de samenstelling van de bevolking in Zuidoost-Drenthe en wordt ook het aantal personen per huishouden kleiner.Om mensen bekender te maken met de gevolgen van de krimp, ervaringen uit te wisselen en te discussiëren over mogelijke oplossingen, vraagt de provincie het Kenniscafé de bijeenkomsten te organiseren.Het Kenniscafé Emmen bestaat sinds 2011. Dertig vrijwilligers organiseren er discussies, debatten en colleges over maatschappelijke, sociale of economische onderwerpen. Het doel is om kennis over te dragen in een laagdrempelige, inspirerende omgeving. Het Kenniscafé wil bijdragen aan het verhogen aan het kennisniveau in de regio Emmen.