Plannen om gevolgen krimp in Drenthe op te vangen

ASSEN - Gedeputeerde Staten hebben verdere plannen gemaakt om de gevolgen van de bevolkingskrimp in Drenthe op te vangen. De plannen moeten de leefbaarheid in krimpgebieden verbeteren. In Zuidoost Drenthe is de bevolkingsafname het grootst.

Dat staat te lezen in de Uitvoeringsagenda Krimp en Leefbaarheid 2018.- Er komen Dorpshubs in de hele provincie waarin inwoners van een gebied zelf plannen maken en uitvoeren die zij belangrijk vinden voor de leefbaarheid in hun regio. Belangrijk daarbij is het bereikbaar houden van voorzieningen.- Onderzoek en oplossingen voor laaggeletterdheid. Het tegengaan van laaggeletterdheid vergroot de leermogelijkheden op school, de kansen op een (beter betaalde) baan en een gezonder en mogelijk groter sociaal leven.- Onderzoek en oplossingen voor overerfbare armoede. Er zijn families waar armoede van generatie op generatie door gaat. Als dat doorbroken kan worden, vergroot dat ook de leerkansen op school, de kansen op een baan en een gezonder en mogelijk groter sociaal leven.In Zuidoost Drenthe komt laaggeletterdheid het meest voor, overerfbare armoede komt zowel in het Zuidoosten van onze provincie als in de Drents-Groningse veenkoloniën het voor.- De provincie blijft zich hard maken om voor Zuidoost-Drenthe van het Rijk de officiële krimpstatus te krijgen. Daarmee kan de regio gebruikmaken van maatregelen en geld uit Den Haag. De Tweede Kamer heeft al een motie aangenomen om dat te bewerkstelligen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken moet er nog een besluit over nemen.- Hoe houden we in een regio met bevolkingskrimp de zorginfrastructuur in stand. Dat probleem gaat spelen in heel Drenthe. Nu al zijn er voorbeelden waarbij zorg wegvalt door krimp, het niet kunnen vinden van voldoende arbeidskracht (zoals de tijdelijke sluiting van de afdeling kindergeneeskunde en verloskunde in het Scheperziekenhuis in Emmen) en bezuinigingen. De provincie wil een zorgtafel en een toekomstvisie voor de zorg ontwikkelen.GS willen naast de bestaande subsidies en financieringen voor onder meer sociale instellingen, een half miljoen extra beschikbaar stellen voor goede plannen die problemen door krimp opvangen of de leefbaarheid in Drenthe vergroten.Het Uitvoeringsagenda Krimp en Leefbaarheid 2018 is een tweede serie plannen. Ze zijn opgesteld in samenwerking met sociale instellingen, woningbouwverenigingen en gemeenten in het gebied.