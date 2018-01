Minister Wiebes twijfelt niet: NAM komt verplichtingen na

ASSEN - De NAM zal zijn financiële verplichtingen nakomen. Daar twijfelt minister Eric Wiebes van Economische Zaken niet aan, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Dit weekend ontstond onduidelijkheid toen bleek dat aandeelhouder Shell niet meer aansprakelijk was voor de schulden van de NAM.Volgens de minister mag bij de gedupeerden van aardbevingsschade in Groningen geen twijfel bestaan dat hun schade zal worden vergoed en dat daarvoor voldoende geld is. Hij wijst erop dat de NAM en zijn aandeelhouders hun verplichtingen altijd zijn nagekomen.Shell kwam vandaag met een verklaring waarin ze meldde dochterbedrijf NAM te blijven steunen bij het nakomen van zijn financiële verplichtingen en is bereid daarvoor garanties af te geven. "Ik heb op basis hiervan en gelet op de ervaringen tijdens de langjarige samenwerking geen reden om te twijfelen aan het kunnen nakomen door NAM van haar verplichtingen", schrijft Wiebes.NAM-directeur Gerald Schotman moet donderdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer uitleg geven over 'het financiële draagvlak van de NAM voor de schadeclaims van Groningers door gasboringen'. Shell-topvrouw Marjan van Loon is ook bij de hoorzitting.