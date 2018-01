Deel dit artikel:











Raad Westerveld: Natuur is er ook voor recreatief gebruik De heide van natuurpark Dwingelderveld bij Ruinen (foto:ANP/Ilvy Njiokiktjien)

DIEVER - De politiek in Westerveld maakt zich zorgen over het recreatieve gebruik van nationaal park Dwingelderveld.

Geschreven door Andries Ophof

Natuurorganisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer willen het gebruik van de natuur voor evenementen beperken. In ieder geval niet meer dan een evenement per keer, niet na zonsondergang en, zo zei VVD raadslid Johan Moes, ook niet op zondag.



Verboden voor evenementen

Dat zou kunnen betekenen dat er een sanering plaatsvindt in het aantal evenementen en het gebruik van het natuurgebied voor recreatie. Moes maakt zich er boos over. "We hebben de weg Lhee-Kraloo opgeheven. Overal staan verbodsborden. Komt er nou ook een bordje met 'verboden voor evenementen'?" De VVD stelde hier samen met de PvdA en CDA vragen over in de gemeenteraad.



Wethouder Homme Geertsma spreekt dat tegen. Volgens de CDA' er wordt de soep niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Er wordt nu vanuit gegaan dat heel veel niet meer mag. Bijvoorbeeld de Wampextocht vanuit Dwingeloo of ruiterevenementen. Dat is niet zo, volgens de wethouder.



Er is niets afgelast

"U moet niet de sfeer oproepen dat er niets meer mogelijk is", zo zei Geertsma tegen VVD' er Johan Moes. "Er is bij mijn weten geen evenement afgelast. Er moeten alleen niet te veel evenementen tegelijk in hetzelfde stukje natuur plaats vinden. Het is dus zaak om alles te coördineren."



Evenementen waarbij meer dan vijftig personen betrokken zijn, moeten een vergunning aanvragen. Volgende week is er een bijeenkomst van natuurorganisaties en gebruikers.