'Rechercheurs kunnen verder na nieuwe tips over vermoorde Hoogerbrugge'

HOOGEVEEN - Bij de politie zijn na de uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht van vorige week tien tips binnengekomen over de moord op Marcel Hoogerbrugge.

"Dit zijn tips van mensen die hem kenden of iets anders wisten", zegt een woordvoerder van de politie. "De rechercheurs kunnen hierdoor weer aan het werk."Een passantenonderzoek leverde vorige week al vijftien tips op over de 49-jarige oud-militair die op 20 december vorig jaar dood werd gevonden in zijn huis in Hoogeveen. De politie vermoedt dat hij op 18, 19 of 20 december is vermoord. Dat gebeurde met veel geweld. Een maand na zijn dood heeft de politie nog altijd geen goed beeld wie de man precies was.