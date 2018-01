Deel dit artikel:











Bert-Jan Lindeman toch van start in Ronde van Drenthe Bert-Jan Lindeman tijdens de Tour van 2016 (foto: ANP/Paul Raats)

WIELRENNEN - Assenaar Bert-Jan Lindeman doet toch mee aan de Ronde van Drenthe.

De oud-winnaar zou in eerste instantie niet aan de start verschijnen, omdat zijn ploeg LottoNL-Jumbo niet mee wil doen aan de koers. De ploeg zegt te weinig renners beschikbaar te hebben.



Koersdirecteur Femmy van Issum baalt daarvan, omdat de Ronde van Drenthe voor mannen net is opgewaardeerd naar de buitencategorie, het een-na-hoogste wielerniveau. Ze opperde om voor de gelegenheid een nationale selectie te vormen, bestaande uit renners van wie de ploeg niet aan het vertrek staat.



En die nationale selectie komt er inderdaad, zo maakte Van Issum vanavond bekend. In de selectie zitten behalve Lindeman nog twee renners van LottoNL-Jumbo en twee van Team Sunweb.



De Ronde van Drenthe is op 11 maart.