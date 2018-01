Bakering en GOMOS verlengen

VOETBAL - Wim Bakering is ook volgend seizoen hoofdtrainer van vv GOMOS. De oefenmeester is bezig aan zijn derde seizoen bij de tweedeklasser.

Onder leiding van Bakering werd GOMOS het afgelopen seizoen de eerste kampioen van Drenthe. In het jaar 2017 verloor de succesvolle trainer maar 2 competitieduels. Ook tijdens het huidige seizoen doen de Norgers weer mee op de bovenste plaatsen. GOMOS staat derde achter Stadspark en GVAV. De club uit Norg heeft echter minder verliespunten dan de nummers 1 en 2.Het bestuur en de Technische Commissie zijn zeer verheugd dat trainer Bakering ook tijdens het seizoen 2018/2019 trainer is in Norg. Voorzitter Albert Drenth: “GOMOS heeft ambities en deze trainer past in dat plan”.